В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией

Ранее KP.RU сообщал, что по всей Польше прошла масштабная спецоперация полиции и пограничной службы. В ходе рейдов удалось задержать две тысячи человек, находившихся в розыске. Среди них числится украинец, обвиняемый в контрабанде людей в Европу.