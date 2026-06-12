В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией

Полиция Норвегии задержала трех граждан Швеции, которые бросали камни через границу в сторону России. Об сообщила пресс-служба ведомства в области Финнмарк.
«Полиция задержала трех граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию», — говорится в сообщении.
Нарушителям выписаны штрафы на сумму свыше 800 долларов каждому. Норвежское законодательство запрещает действия, которые могут носить угрожающий или запугивающий характер в отношении границы или через нее.
Ранее KP.RU сообщал, что по всей Польше прошла масштабная спецоперация полиции и пограничной службы. В ходе рейдов удалось задержать две тысячи человек, находившихся в розыске. Среди них числится украинец, обвиняемый в контрабанде людей в Европу.