Во время охоты трагически погиб 21-летний хоккеист клуба «Норильск»

В Башкирии при трагических обстоятельствах погиб нападающий хоккейного клуба «Норильск» Егор Ядыкин. Ему был 21 год. Об этом сообщила пресс-служба команды.
По данным телеграм-канала «База», трагедия произошла на охоте в Салавате. Ядыкин случайно выстрелил себе в нижнюю челюсть, потянувшись за ружьем, и скончался на месте. Его 68-летний дед, по информации канала, не смог пережить случившееся и покончил с собой. Ядыкин — воспитанник омского «Авангарда», двукратный чемпион России среди юниоров, в прошлом году стал игроком «Норильска», выступающего в ВХЛ.
В клубе его запомнили как самоотверженного бойца, улыбчивого парня, который заряжал энергией партнеров на площадке и за ее пределами. «Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения», — говорится в заявлении.
Клуб выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
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