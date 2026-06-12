Во время охоты трагически погиб 21-летний хоккеист клуба «Норильск»

По данным телеграм-канала «База», трагедия произошла на охоте в Салавате. Ядыкин случайно выстрелил себе в нижнюю челюсть, потянувшись за ружьем, и скончался на месте. Его 68-летний дед, по информации канала, не смог пережить случившееся и покончил с собой. Ядыкин — воспитанник омского «Авангарда», двукратный чемпион России среди юниоров, в прошлом году стал игроком «Норильска», выступающего в ВХЛ.