Вода каждые 10 минут и никаких ботиночек: Как гулять с собакой в жару без риска для здоровья питомца

Продолжительность прогулки в жару нужно сокращать до 30 минут, даже если собака выглядит бодрой и просится побегать. Животные, особенно молодые и активные, не умеют вовремя остановиться — они продолжают гнаться за мячом и тогда, когда организм уже на пределе. Активные игры, бег, апортировка при температуре выше 25 — это риск. Если очень хочется поиграть, делайте это не дольше 5 минут, с перерывами в тени и обязательным питьем после каждого раунда.