День России, улица мастеров и трейловый забег: приморцев ждут интересные выходные

В эти праздничные выходные запланировано множество событий: забег, творческие пикники и, конечно же, День России. Редакция ИА PrimaMedia подготовила для вас дайджест самых интересных мероприятий. Тут есть и спокойные, и спортивные, и креативные варианты. Так что выбирайте и проводите 12, 13 и 14 июня с удовольствием и пользой.
Праздничная программа «День России» (0+).
Национальный центр «Россия» в Приморье проведет для жителей и гостей Владивостока праздничную программу ко Дню России.
В течение дня гостей ждут творческие акции, интеллектуальные игры, мастер-классы и патриотический концерт, объединённые темой любви к Родине, семейных ценностей и единства.
В программе праздника:
творческая акция «Нить России» (0+), где каждый сможет оставить свою историю, воспоминание или пожелание на большом символическом полотне;
интеллектуальная игра «История России в деталях» (12+) с вопросами об истории страны, известных событиях и выдающихся личностях.
семейная творческая акция «Сердце России» (6+) по росписи морской гальки и созданию общего арт-объекта в цветах российского флага;
патриотический концерт «Душа России в песнях» (0+) с выступлениями творческих коллективов Владивостока и любимыми композициями о Родине, семье и дружбе.
Праздничные площадки будут работать в течение всего дня, создавая атмосферу большого семейного события. Гостей ждут яркие эмоции, творчество, музыка и возможность провести День России вместе с близкими.
Где: Национальный центр Россия (ул. Батарейная, 4).
Когда: 12 июня с 10.00.
Праздничная программа «День России» (0+).
12 июня 2026 года на центральной площади г. Владивостока состоится масштабное празднование Дня России.
В этом году праздник объединён единым словом — Родина, где каждая буква — это отдельная тематическая зона:
Р — «Русская душа»: спортивные соревнования, ярмарка мастеров, дегустация приморского мёда.
О — «Отечество»: патриотические площадки, выставка БПЛА, письма поддержки для наших героев.
Д — «Дом»: детская зона, мастер-классы для всей семьи, аквагрим.
И — «Интеллект и искусство»: робототехника, 3D-печать, выставка парка «Россия — Моя история».
Н — «Народы России»: творчество и кухня разных национальностей Приморья.
А — «Единство»: концертная программа, «Хоровод единства», флешмобы.
С 12.00 до 17.00 будут проходить торжественные мероприятия, концерт Тихоокеанского симфонического оркестра, тематические площадки и выездная мультимедийная выставка.
С 19.00 до 22.00 на площади запланирована вечерняя программа. Откроет её военный оркестр Росгвардии. Затем на сцену выйдет вокально-инструментальный ансамбль ТОВВМУ «Морской бриз». После него — эстрадный оркестр МГУ им. Невельского и Росморпорта. Творческий подарок также готовит курсантский оркестр учебного парусника военно-морских сил Индонезии, который сейчас находится во Владивостоке.
Где: Центральная площадь.
Когда: 12 июня с 12.00.
Открытие творческого сезона проекта «Улица мастеров у моря» (0+).
Открытие творческого сезона проекта «Улица мастеров у моря» — 12 июня. Торжественное открытие обновлённой ремесленной улочки в центре города.
В этот день на берегу Японского моря вновь оживёт атмосфера творчества, ремесла и приморского колорита.
Гостей ждут изделия ручной работы, талантливые мастера, мастер-классы, общение с участниками проекта и морской воздух, наполненный вдохновением.
Где: Набережная Спортивной гавани (у ресторана «Супра»).
Когда: 12 июня в 14.30.
Патриотический концерт «Душа России в песнях» (0+).
Патриотический концерт «Душа России в песнях» пройдет 12 июня в НЦ «Россия».
Для гостей выступят вокальная школа Наталии Кучмей и ансамбль флотилии юных моряков «Восток». В программе — песни о Родине, дружбе, семье и единстве, а также любимые детские композиции, знакомые нескольким поколениям слушателей.
После мероприятия для гостей пройдет экскурсия по Национальному центру «Россия» в Приморском крае.
Где: Национальный центр Россия (ул. Батарейная, 4).
Когда: 12 июня в 17.00.
Арт-проект «ТенорА XXI века» (6+).
Арт-проект «ТенорА XXI века».
Праздничное мероприятие, посвященное Дню России при поддержке Министерства культуры РФ.
Выступают:
Лауреаты премии г. Москвы, лауреаты премии «Национальное достояние».
Арт-проект «ТенорА XXI века».
Александр Захаров, Дмитрий Сибирцев, Станислав Мостовой, Никита Бакин, Георгий Фараджев.
Тихоокеанский симфонический оркестр Приморской краевой филармонии.
Художественный руководитель и главный дирижер — Сергей Шебалин.
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 12 июня в 18.30.
Стоимость: от 600 до 1000 рублей.
Кинопоказ под открытым небом. Фильм «Зверополис 2» (0+).
12 июня в Нагорном парке пройдет вечерний просмотр мультфильма «Зверополис 2» (6+) под открытым небом.
Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.
При сильном ветре и дожде киносеанс не состоится.
Где: Нагорный парк (Приморский край, Владивосток, улица Шилкинская, 10 стр. 2).
Когда: 12 июня в 20.30.
Артэтаж: День России в клубе «Меломан» (12+).
Центр современного искусства «Артэтаж» и Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» проведут в пятницу, субботу и воскресенье, 12, 13 и 14 июня, празднование Дня России.
В программе музыка, виниловый своп и ярмарка пластинок.
Это мероприятие для того, чтобы встретиться с единомышленниками, приобрести новые экземпляры для своей коллекции, а также получить консультации меломанов и коллекционеров Владивостока по всем тематическим вопросам.
Где: Артэтаж (ул. Адмирала Фокина, 25).
Когда: 12, 13 и 14 июня с 13.00.
Международный фестиваль китайского кино (18+).
С 11 по 14 июня 2026 г. во Владивостоке в кинотеатре «Океан» пройдет «Международный фестиваль китайского кино 2026». Российскому зрителю будут представлены яркие новинки различных жанров и признанные ленты китайского кинематографа.
Расписание:
12 июня:
17.30 «Любовные письма из Тибета» (2026 г., реж. Куми Нари, 109 мин., 18+).
Жанр: мелодрама, драма.
Мао Минцзи (Цюй Чусяо) и Фу Чжэнь (Цю Тянь) встречаются в Лхасе и вместе с друзьями отправляются к базовому лагерю Эвереста. Пережив множество испытаний, они испытывают глубокое и искреннее чувство друг к другу, но так и не решаются признаться до конца путешествия. Смогут ли они понять чувства друг друга?
19.40 «Охота за тенью» (2025 г., реж. Ларри Ян, 142 мин., 18+).
Жанр: триллер, боевик, приключения, детектив.
Макао. Банда воров проникает в банковское хранилище богатого бизнесмена и крадёт ключ к криптокошельку с 10 миллиардами гонконгских долларов. Уходя от преследования, грабители ловко обманывают полицию и даже их передовую ИИ-систему видеонаблюдения. Расследование заходит в тупик, начальнику полиции не остаётся ничего другого, кроме как привлечь уже отошедшего от дел Вон Так-Чуна, непревзойдённого специалиста по слежке. Поскольку из-за развития технологий групп наружного наблюдения в полиции давно нет, Вону приходится с нуля обучать молодых коллег, и особую ставку он делает на Хэ Цюго — дочь своего погибшего напарника.
13 июня:
13.00 «30 000 ли до Чанъаня» (2023 г., реж. Цзоу Цзин, 168 мин.).
Жанр: анимация, приключения, семейный.
В перерывах между сражениями военачальник Гао Ши рассказывает историю своей дружбы с Ли Бо (Ли Бай) в Золотой век династии Тан и о том, как стремление к литературным и политическим идеалам сблизило их, а потом разлучило.
16.10 «Городок Гэчжи» (2025 г., реж. Конг Шенг, 122 мин., 18+).
Жанр: драма, военный.
Мо Дэсянь (Сяо Чжань), слесарь машиностроительного завода, вместе с семьей спасается бегством в горы среди потока беженцев. Там они поселяются в месте под названием Гэчжи, рядом с командиром зенитчиков Сяо Яном (Пэн Юйчан) и его отрядом. Мирная жизнь семьи — жены Ся Чэн (Чжоу Ижань), старого мастера (Ян Синьмин) и сына — рушится с появлением японского разведывательного отряда. Жители решают не отступать и вступают в отчаянную борьбу за свой дом, используя смекалку против регулярной армии.
18.30 «В списках не значился» (2025 г., реж. Сергей Коротаев, 120 мин., 18+).
Жанр: военный, драма, история.
21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Он не был зачислен в ряды военнослужащих Брестской крепости, но всё равно принял участие в бою.
14 июня:
14.00 «Личи из Чанъаня» (2025 г., реж. Дун Чэнпэн, 122 мин., 18+).
Жанр: история, комедия, приключения, семейный.
Фильм снят по одноименному роману Ма Боюна. Во времена правления Тяньбао династии Тан Ли Шандэ (Да Пэн) — человек средних лет — ворчит, выполняя одну мелкую работу за другой, экономя каждую монету, но всё равно остается незаметным чиновником. Однажды всё меняется: ему предлагают желанную должность «посланника личи». Успех на этом посту сулит богатством, славой и полным изменением судьбы, однако неудача стоит куда дороже…
16.30 «Красный шелк» (2025 г., реж. Андрей Волгин, 146 мин., 16+).
Жанр: детектив, боевик.
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Где: Океан IMAX (ул. Набережная, 3).
Когда: 12, 13 и 14 июня.
Трейловый забег «Лео Ран» (6+).
13 июня состоится уже традиционный трейловый забег «Лео Ран» по уникальной трассе в рекреационной зоне национального парка «Земля Леопарда» в Хасанском районе Приморского края.
Маршрут забега проходит недалеко от села Барабаш.
Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10, 15 и 22 км по территории национального парка «Земля леопарда». Путь проходит по пересечённой местности — склонам высоких холмов и открывает захватывающие панорамные виды на величественные сопки, Амурский залив, бухты Нарвы и Северная, и на мосты Владивостока.
Общий набор высоты составляет около 800 метров.
Расписание:
6.30 — выезд автобусов с Центральной площади (ориентир — ул. Светланская, 22);
9.00 — открытие мероприятия;
10.30 — старт дистанции 22 км и 15 км;
11.00 — старт дистанции 3 км, 5 км, 10 км;
11.15 — 14.30 — финиш участников;
14.30 — церемония награждения;
15.00 — закрытие мероприятия, отъезд.
Где: Земля леопарда (ул. Лазо, 37А).
Когда: 13 июня в 9.00.
Стоимость: 8400 рублей.
Мастер-класс «Цветок Триколор» (6+).
Тринадцатого июня в рамках празднования Дня России библиотека № 10 организует детский мастер-класс «Цветок Триколор».
В ходе мастер-класса участники смогут своими руками сделать большой и яркий сувенирный цветок из цветной бумаги. Позже его можно будет подарить другу, родителям или оставить себе на память.
Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
Когда: 13 июня в 11.00.
Викторина «Народы У моря и сопок» (6+).
Государственный архив Приморского края совместно с Центральной библиотекой имени А. П. Чехова в рамках краевого проекта «Бодрая суббота. Выходной в архиве» проведет интерактивную просветительскую программу, посвящённую самобытной культуре, быту и традициям коренных народов Дальнего Востока.
Встреча пройдёт в формате интеллектуальной викторины. Это шанс погрузиться в историю региона, открыть для себя новые факты и проверить эрудицию.
В программе мероприятия:
Экскурс в прошлое: лекция расскажет о жизни, верованиях и укладе удэгейцев, нанайцев, нивхов и других народов, издревле населявших дальневосточные земли. Документальное наследие: выставка документов из фондов Государственного архива Приморского края. Появится возможность вживую увидеть исторические свидетельства и архивные кадры, фиксирующие быт коренных народов. Интеллектуальная викторина: соревнование, где участники смогут проявить смекалку, логику и знание этнографии Дальнего Востока. Вопросы разного уровня сложности помогут закрепить новый материал.
Где: Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48).
Когда: 13 июня в 11.00.
Выставка-продажа котят и щенков (0+).
Подойдет тем, кто любит кошек, собачек, интересуется особенностями разных пород и давно мечтает завести котёнка или щенка. На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 13 и 14 июня в 11.00.
Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).
С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены.
Где: Набережная Спортивной гавани.
Когда: 13 июня в 12.00.
Спектакль-игра «Сказки народов Севера» (0+).
Дом культуры «Традиции и современность» в рамках творческого проекта для всей семьи «Сказка по воскресеньям на Бурачка, 15» проведет 14 июня детей и взрослых спектакль-игру «Сказки народов Севера».
В постановке заняты участники «Театрального кружка на Бурачка, 15» (руководитель — Роман Шестаков).
Где: Традиции и современность (ул. Бурачка, 15).
Когда: 14 июня в 11.00.