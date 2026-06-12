Каким водителям с июня откажут в заправке машины на АЗС

Крупные федеральные сети АЗС уведомили автовладельцев о том, что операторы топливных колонок получают право отказывать в обслуживании при выявлении нарушений, связанных с технической исправностью транспортного средства и соблюдением регламента заправки.
Ключевым аспектом происходящих изменений является не введение новых законодательных запретов, а переход от формального контроля к фактическому применению уже существующих отраслевых норм.
Внутренние инструкции операторов теперь предписывают отказ в отпуске топлива, если действия клиента или состояние его автомобиля создают прямую угрозу жизни людей и имуществу станции.
Раньше подобные инциденты часто игнорировались персоналом во избежание конфликтных ситуаций, однако ужесточение ответственности юридических лиц за последствия аварий вынуждает компании занимать более принципиальную позицию.
В первую очередь данные меры затронут владельцев транспортных средств с критическими неисправностями топливной системы и кустарно установленным газобаллонным оборудованием.
Оператор откажет в заправке автомобилю, у которого наблюдаются явные подтёки топлива, повреждены магистрали или визуализируются следы коррозии и утечек газа.
Кроме этого, под запрет попадает использование любой тары, не имеющей соответствующей сертификации.
Запрещается наполнять тонкие пластиковые канистры, бутылки и ёмкости без специальной маркировки для хранения нефтепродуктов.
Также будет отказано в обслуживании водителям, пытающимся произвести заправку при работающем двигателе, незакрытых дверях автомобиля или включённых электроприборах, например, зарядном устройстве, пишет портал «Авто Mail».
Ужесточение требований обусловлено высоким риском возникновения чрезвычайных происшествий.
Использование неподходящей тары приводит к накоплению статического электричества; при нагревании бензин активно испаряется, создавая взрывоопасную концентрацию паров, которой достаточно одной искры для детонации.
Аналогичные угрозы представляют собой автомобили с несертифицированным ГБО: неправильное крепление баллонов, изношенные шланги и нарушенная герметичность многократно повышают вероятность пожара или взрыва непосредственно на территории АЗС.
В связи с этим вводится жёсткое правило: отпуск топлива производится исключительно в сертифицированные металлические или специальные пластиковые канистры с обязательной маркировкой.
Персонал станции получает право потребовать продемонстрировать тару до начала операции.
Автомобили с газом будут подвергаться дополнительной проверке со стороны оператора.
Для подавляющего большинства дисциплинированных водителей нововведения потребуют лишь корректировки устоявшихся привычек.
Процедура заправки трансформируется: перед началом подачи топлива необходимо заглушить двигатель, покинуть салон транспортного средства, воздержаться от курения и использования мобильных устройств в радиусе топливораздаточной колонки, а также заранее подготовить легальную ёмкость.