Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём России

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня России, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что праздник объединяет людей разных поколений, национальностей и профессий общей историей и ответственностью за будущее страны. По его словам, в Год единства народов России особенно важно помнить о том, что жителей государства связывают общие ценности и взаимная поддержка.
«Мы знаем, что мы вместе — и потому преодолеем любые испытания и ответим на самые сложные вызовы. Каждый из нас — часть России», — отметил Дмитрий Демешин.
Особую благодарность губернатор выразил российским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи и продолжают традиции защитников Отечества разных эпох.
В завершение глава региона поздравил жителей края с праздником и пожелал им благополучия, мира и новых достижений.