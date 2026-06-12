Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём России

Глава региона подчеркнул, что праздник объединяет людей разных поколений, национальностей и профессий общей историей и ответственностью за будущее страны. По его словам, в Год единства народов России особенно важно помнить о том, что жителей государства связывают общие ценности и взаимная поддержка.