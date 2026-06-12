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Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём России

Губернатор отметил важность единства и поблагодарил жителей региона за вклад в развитие страны.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня России, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что праздник объединяет людей разных поколений, национальностей и профессий общей историей и ответственностью за будущее страны. По его словам, в Год единства народов России особенно важно помнить о том, что жителей государства связывают общие ценности и взаимная поддержка.

«Мы знаем, что мы вместе — и потому преодолеем любые испытания и ответим на самые сложные вызовы. Каждый из нас — часть России», — отметил Дмитрий Демешин.

Особую благодарность губернатор выразил российским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи и продолжают традиции защитников Отечества разных эпох.

В завершение глава региона поздравил жителей края с праздником и пожелал им благополучия, мира и новых достижений.