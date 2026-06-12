Радио Судного дня вышло в эфир со словами «изоляторный» и «негоциант»

Ранее сообщалось, что таинственная радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с двумя зашифрованными сообщениями, которые уже звучали в 2021 году. Первая шифровка со словом «шарфотол» прозвучала в 10:56 по московскому времени. Почти пять лет назад, 18 августа 2021 года, эта же комбинация уже появлялась в эфире станции. Второе слово, «медиумизм», передали в 13:05. Оно впервые прозвучало на УВБ-76 10 сентября 2021 года.