Галкин* переписал часть замка в деревне Грязь на сына и дочь

3 июня сообщалось, что Максим Галкин* посетил на Кипре концерт певца Андрея Данилко (Верки Сердючки), сборы с которого идут на финансирование ВСУ. По данным источника, стоимость билетов варьировалась от 85 до 100 евро, при этом аншлага на шоу не было. На концерте собралось немало зрителей с флагами Украины.