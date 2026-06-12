Галкин* переписал часть замка в деревне Грязь на сына и дочь

Комик Максим Галкин* переоформил замок в подмосковной деревне Грязь на своих несовершеннолетних сына и дочь Гарри и Елизавету. Об этом сообщило издание «КП».
Уточняется, что дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста стали собственниками ⅙ доли этой недвижимости.
— Сделку дарения оформили юристы или другие доверенные лица семьи по доверенности от собственника, — сказано в статье.
Отмечается, что таким образом Галкин* пытается оградить имущество от потенциальных проблем, которые могут появиться, если он нарушит новый закон, предусматривающий арест активов релокантов, совершивших действия против интересов РФ. Законопроект, одобренный Государственной думой, вступит в силу 1 сентября текущего года.
3 июня сообщалось, что Максим Галкин* посетил на Кипре концерт певца Андрея Данилко (Верки Сердючки), сборы с которого идут на финансирование ВСУ. По данным источника, стоимость билетов варьировалась от 85 до 100 евро, при этом аншлага на шоу не было. На концерте собралось немало зрителей с флагами Украины.
*Внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.