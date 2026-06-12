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В Красноярске вандалы повредили бронзового суслика Афоню

В Красноярске сломали бронзового суслика.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 июня в красноярском сквере Юдинского вандалы сломали фигурку бронзового суслика — Афоню. В МАУ «Красгорпарк» сообщили, что малыша оторвали от книги — на страницах остались только его лапки.

Скульптурку забрали на ремонт. Пока букварь останется без своего «читателя».

«Очень надеемся, что в будущем таких ситуаций будет меньше — давайте беречь то, что создано для всех», — добавили в учреждении.

Напомним, сейчас в Красноярске 21 бронзовая скульптура сусликов. Десять из них появились благодаря грантовому проекту «Суслики в городе К», остальные фигурки — по частным инициативам.

В начале июня в краевом центре «поселился» еще один бронзовый суслик. На этот раз статуэтка посвящена педагогу. Причем в скульптурной композиции не один персонаж, а сразу четыре.