В Красноярске вандалы повредили бронзового суслика Афоню

Утром 11 июня в красноярском сквере Юдинского вандалы сломали фигурку бронзового суслика — Афоню. В МАУ «Красгорпарк» сообщили, что малыша оторвали от книги — на страницах остались только его лапки.
Скульптурку забрали на ремонт. Пока букварь останется без своего «читателя».
«Очень надеемся, что в будущем таких ситуаций будет меньше — давайте беречь то, что создано для всех», — добавили в учреждении.
Напомним, сейчас в Красноярске 21 бронзовая скульптура сусликов. Десять из них появились благодаря грантовому проекту «Суслики в городе К», остальные фигурки — по частным инициативам.
В начале июня в краевом центре «поселился» еще один бронзовый суслик. На этот раз статуэтка посвящена педагогу. Причем в скульптурной композиции не один персонаж, а сразу четыре.