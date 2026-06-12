Врач рассказала, как приучить себя есть больше овощей

«Еще некоторые правила — договориться с собой съедать всего один кусочек непривычного овоща или фрукта за раз. Часто после первого укуса съедается все. Если вы привыкли есть макароны или рис, добавьте туда замороженный горошек, кукурузу или брокколи в пропорции 50 на 50. Вкус блюда почти не страдает, а польза удваивается», — отметила Смирнова.