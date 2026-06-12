Хуго Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира

Сам матч на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико завершился победой хозяев — сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0. Счёт был открыт уже на 9-й минуте — отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество мексиканцев укрепил Рауль Хименес. Матч получился богатым на удаления: сборная ЮАР осталась вдесятером на 49-й минуте, а ближе к концовке встречи состав африканской команды сократился ещё на одного игрока. В компенсированное время красную карточку получил и футболист Мексики.