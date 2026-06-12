Рыбак в Массачусетсе оседлал большую белую акулу

Ранее в Средиземном море впервые удалось зафиксировать белую акулу в естественной среде обитания. Уникальные кадры были получены водолазами во время работ по удалению «сетей-призраков». Встреча с крупным хищником в этом районе считается крайне редкой и практически уникальной для подобных исследований.