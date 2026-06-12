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Рыбак в Массачусетсе оседлал большую белую акулу

У берегов американского острова Нантакет (штат Массачусетс) рыбак Эллиот Судал поймал большую белую акулу. Хищник случайно оказался на крючке во время ловли. Ролик с необычной рыбалкой быстро распространился в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Рыбак в Массачусетсе поймал большую белую акулу и оседлал её. Видео © Х / Martha.

Мужчина вытащил акулу на берег, измерил её, после чего отпустил обратно в море. Вылов больших белых акул запрещён, поскольку вид относится к уязвимым и находится под охраной международных природоохранных организаций.

«Удивительное существо, я благодарен судьбе за возможность пообщаться с ней», — заявил рыбак.

Ранее в Средиземном море впервые удалось зафиксировать белую акулу в естественной среде обитания. Уникальные кадры были получены водолазами во время работ по удалению «сетей-призраков». Встреча с крупным хищником в этом районе считается крайне редкой и практически уникальной для подобных исследований.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.