Рыбак в Массачусетсе оседлал большую белую акулу

Рыбак в Массачусетсе поймал большую белую акулу и оседлал её. Видео © Х / Martha.
Мужчина вытащил акулу на берег, измерил её, после чего отпустил обратно в море. Вылов больших белых акул запрещён, поскольку вид относится к уязвимым и находится под охраной международных природоохранных организаций.
«Удивительное существо, я благодарен судьбе за возможность пообщаться с ней», — заявил рыбак.
Ранее в Средиземном море впервые удалось зафиксировать белую акулу в естественной среде обитания. Уникальные кадры были получены водолазами во время работ по удалению «сетей-призраков». Встреча с крупным хищником в этом районе считается крайне редкой и практически уникальной для подобных исследований.
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