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Каждый третий приморец собирается смотреть матчи ЧМ-2026

Опросы показали, что самые преданные футбольные болельщики живут на Дальнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

30 процентов жителей Приморья планируют смотреть трансляции с чемпионата мира по футболу, который стартует сегодня. Матчи ЧМ-2026 пройдут в США, Канаде и в Мексике. Интерес приморцев к событию оказался одним из самых высоких в стране.

Ещё четверть приморцев не собираются следить за играми в эфире, однако намерены узнавать результаты и основные события турнира из новостей.

Согласно данным опроса, смотреть прямые трансляции матчей планируют 31% респондентов дальневосточного региона. Исследование показало, что, даже несмотря на отсутствие сборной России в числе участников турнира, интерес к крупнейшему футбольному соревнованию мира среди жителей Дальнего Востока остаётся высоким.

Таким образом, в той или иной форме интерес к чемпионату мира проявляют 56% участников опроса.

При этом почти половина жителей ДФО — 49% — заявили, что не планируют следить за турниром. Ещё 7% затруднились ответить на вопрос о своих предпочтениях.

В России в целом признались в намерении смотреть трансляции с чемпионата мира 26 процентов респондентов.

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