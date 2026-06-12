Каждый третий приморец собирается смотреть матчи ЧМ-2026

30 процентов жителей Приморья планируют смотреть трансляции с чемпионата мира по футболу, который стартует сегодня. Матчи ЧМ-2026 пройдут в США, Канаде и в Мексике. Интерес приморцев к событию оказался одним из самых высоких в стране.