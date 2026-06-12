Каждый третий приморец собирается смотреть матчи ЧМ-2026

Ещё четверть приморцев не собираются следить за играми в эфире, однако намерены узнавать результаты и основные события турнира из новостей.
Согласно данным опроса, смотреть прямые трансляции матчей планируют 31% респондентов дальневосточного региона. Исследование показало, что, даже несмотря на отсутствие сборной России в числе участников турнира, интерес к крупнейшему футбольному соревнованию мира среди жителей Дальнего Востока остаётся высоким.
Таким образом, в той или иной форме интерес к чемпионату мира проявляют 56% участников опроса.
При этом почти половина жителей ДФО — 49% — заявили, что не планируют следить за турниром. Ещё 7% затруднились ответить на вопрос о своих предпочтениях.
В России в целом признались в намерении смотреть трансляции с чемпионата мира 26 процентов респондентов.