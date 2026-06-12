Хабаровские школьники вошли в топ-20 конкурса «Мечты о будущем»

Команда «ПРОЕКТ 27» из Хабаровского края вошла в число 20 лучших участников II Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем», который прошёл на базе Национального центра «Россия» в Москве, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ребята представили работу «Один день из будущего: как мы смогли подружиться с природой». В центре их идеи — мир, в котором технологии не противостоят окружающей среде, а помогают ей.
По словам участников команды, отправной точкой для проекта стала книга братьев Стругацких «Пикник на обочине». Размышляя над её сюжетом, школьники попытались показать альтернативное будущее, где развитие науки не разрушает планету.
В их версии будущего уже через несколько десятилетий компьютеры могут работать на основе мицелия вместо кремния, а строительные материалы — «заживлять» сами себя благодаря бактериям, вырабатывающим кальцит. Даже морские обитатели, по задумке авторов, могут участвовать в очистке воды.
Всего в конкурсе приняли участие 3740 человек из России и ряда стран ближнего зарубежья. В финал прошли 310 видеоэссе.
Организаторы отмечают, что проект стал международным и объединил молодых участников, которые размышляют о будущем через призму науки, фантастики и технологий.
По словам генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой, особенно важно, что молодёжь из разных стран говорит об общем будущем и ищет точки объединения через творчество и науку.
Конкурс был посвящён развитию интереса к научной фантастике и вовлечению молодёжи в исследовательскую и инновационную деятельность.