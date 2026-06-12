Хабаровские школьники вошли в топ-20 конкурса «Мечты о будущем»

В их версии будущего уже через несколько десятилетий компьютеры могут работать на основе мицелия вместо кремния, а строительные материалы — «заживлять» сами себя благодаря бактериям, вырабатывающим кальцит. Даже морские обитатели, по задумке авторов, могут участвовать в очистке воды.