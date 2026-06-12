Кучеров во второй раз получил «Харт трофи» как лучший игрок НХЛ

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров спровоцировал вратаря «Монреаль Канадиенс» во время матча плей-офф НХЛ. Голкипер хозяев Якуб Добеш не сдержал эмоций и получил двухминутный штраф за удар форварда. Третья встреча серии состоялась в ночь на 25 апреля и завершилась со счётом 3:2 в пользу канадской команды. Инцидент произошёл во втором периоде — Кучеров подтолкнул соперника после того, как шайба пересекла линию ворот. Счёт в серии стал 2−1 в пользу «Монреаля».