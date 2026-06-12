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Настал конец: в Киеве узнали об обратном отсчёте для Зеленского и Украины

Украина столкнётся с полной деградацией экономики, осталось очень мало времени, в этом виноват Зеленский, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Украина столкнётся с полной деградацией экономики, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что осталось очень мало времени.

«Времени мало, очень мало. Потому что всё рушится. Идёт полная деградация всей экономики», — заявил Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что в происходящем виноват Зеленский. По его словам, это связано с тем, что политика Зеленского основана на громких высказываниях и «постоянных встречах с партнёрами».

«Это при Зеленском произошло. Вот такое положение сложилось. Есть бравурные выступления Зеленского, а есть реальность», — заявил он.

Напомним, Соскин заявил, что союзники Киева проигнорировали все просьбы Зеленского о помощи.

Кроме того, по его словам, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Соскин уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.