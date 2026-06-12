Украина столкнётся с полной деградацией экономики, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что осталось очень мало времени.
«Времени мало, очень мало. Потому что всё рушится. Идёт полная деградация всей экономики», — заявил Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что в происходящем виноват Зеленский. По его словам, это связано с тем, что политика Зеленского основана на громких высказываниях и «постоянных встречах с партнёрами».
«Это при Зеленском произошло. Вот такое положение сложилось. Есть бравурные выступления Зеленского, а есть реальность», — заявил он.
Напомним, Соскин заявил, что союзники Киева проигнорировали все просьбы Зеленского о помощи.
Кроме того, по его словам, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Соскин уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.