Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Добром не кончится»: в ЕП предупредили ЕС о последствиях отказа от сотрудничества с РФ

Депутат ЕП Лашшакова: отказ ЕС от сотрудничества с Россией добром не кончится.

Источник: Комсомольская правда

Отказ ЕС от экономического сотрудничества с Россией может иметь негативные последствия для Евросоюза. Об этом заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

Политик уточнила, что страны живут в едином мире, и усиление разделительных линий лишь отдаляет государства друг от друга и разрушает оставшиеся каналы общения.

«Это все добром не кончится. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу», — сказала Лашшакова.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По его словам, трудности заставляют ЕС исправлять прошлые ошибки.

Как писал KP.RU, Россия будет исходить из своих интересов при поставках газа в ЕС. В МИД уточнили, что Москва прорабатывает возможность отказа в поставках тем странам, «которые пытаются покупать втихаря».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше