«Добром не кончится»: в ЕП предупредили ЕС о последствиях отказа от сотрудничества с РФ

Политик уточнила, что страны живут в едином мире, и усиление разделительных линий лишь отдаляет государства друг от друга и разрушает оставшиеся каналы общения.
«Это все добром не кончится. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу», — сказала Лашшакова.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По его словам, трудности заставляют ЕС исправлять прошлые ошибки.
Как писал KP.RU, Россия будет исходить из своих интересов при поставках газа в ЕС. В МИД уточнили, что Москва прорабатывает возможность отказа в поставках тем странам, «которые пытаются покупать втихаря».