В СФ объяснили, чем плоха идея безусловного базового дохода

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Введение безусловного базового дохода может лишать население стимула получать хорошее образование ради будущего трудоустройства. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, отвечая на соответствующий вопрос.
«По большому счету, я против государственного патернализма. Потому что мы таким образом демотивируем наше население: детей — хорошо учиться в школе, колледже, вузе, получать хорошее образование, чтобы, когда [они] станут взрослыми, претендовать на хорошо оплачиваемые рабочие места», — сказал сенатор.
По словам Артамонова, для развития экономики страны нужно, чтобы «было как можно больше мотивированных, образованных людей». «А для этого мотивацию надо все время, в каждом человеке подогревать. Каждый человек должен немножко побаиваться того, что он окажется на обочине из-за профнепригодности, что он будет вынужден просить пособие, что другие живут хорошо, а он живет не очень, потому что ему образования не хватает, или еще чего-то», — считает сенатор.
Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, предоставляемые государством гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения.