В СФ объяснили, чем плоха идея безусловного базового дохода

По словам Артамонова, для развития экономики страны нужно, чтобы «было как можно больше мотивированных, образованных людей». «А для этого мотивацию надо все время, в каждом человеке подогревать. Каждый человек должен немножко побаиваться того, что он окажется на обочине из-за профнепригодности, что он будет вынужден просить пособие, что другие живут хорошо, а он живет не очень, потому что ему образования не хватает, или еще чего-то», — считает сенатор.