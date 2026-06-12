Куда повернёт «флюгер»? В Перми пройдёт фестиваль уличных театров

Помимо ярких костюмов, сложных трюков пермяков ждут необычные представления, которые будут проходить как в форме небольших перформансов, так и в виде масштабных представлений, к числу которых можно отнести огненное шоу. Откроют фестиваль театральным шествием в сопровождении ансамбля «Фортуна Брасс». Старт — 20 июня в 14.00.