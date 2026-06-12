Куда повернёт «флюгер»? В Перми пройдёт фестиваль уличных театров

В Перми вновь состоится фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Он намечен на 20−21 июня.
Другое измерение.
Площадкой для фестиваля по традиции станет квартал у Театра-Театра. Центр Перми будет «захвачен» артистами в самых фантастических костюмах с 14.00 до 23.00. Вход свободный.
«Квартал превратится в особое пространство, где оживут герои, вдохновленные сказками и легендами, — рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры. — Мы считаем, что “Флюгер” — это полное погружение в другое измерение».
Помимо ярких костюмов, сложных трюков пермяков ждут необычные представления, которые будут проходить как в форме небольших перформансов, так и в виде масштабных представлений, к числу которых можно отнести огненное шоу. Откроют фестиваль театральным шествием в сопровождении ансамбля «Фортуна Брасс». Старт — 20 июня в 14.00.
Программа фестиваля.
20 июня.
14.20, 20.30. Спектакль «Дурацкий цЫрк», театр «Высокие Братья», Москва.
14.35, 18.40. «Группа настроения», парк им. М. Горького, Пермь.
15.00, 19.10. Спектакль-променад «Албасты», театр «Лёгкие крылья», Татарстан.
15.25, 18.50. Программа «Весёлые ребята», эстрадно-джазовый ансамбль «Фортуна Брасс», Москва.
15.35. Интерактивно-поэтическая импровизация «Бакен-барды», театральная компания «ЗаУглом», Москва.
15.55, 19.30. Спектакль «Цирк уехал», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург.
16.25, 20.00. Перформанс-шествие «Летай», Театр «Ас- пектР», Санкт-Петербург.
16.55, 21.55. Кафе «Притя жение» (… истории любви…), Bastrigin Brothers и эстрадно- джазовый ансамбль «Фортуна Брасс», Москва.
17.10. Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», Пермь.
17.30, 21.15. Спектакль-шествие «Затерянный караван», театр «Эскизы в пространстве», Москва.
18.10. Спектакль «Жажда жизни», театр «Балет Евгения Панфилова», Пермь.
18.10, 20.45. Променад «Волшебные звери», театр «Яркие люди», Москва.
19.40. Спектакль «Сказка для Щучи», театр «Карабаска», Пермь.
21.35. Клоунская история со смешным финалом «ТРАХ- БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда подевалась ЖуЖу», театральная компания «ЗаУглом», Москва.
22.35. Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи и Мунлайт», Санкт-Петербург.
21 июня.
13.45, 20.55. Программа «Весёлые ребята», эстрадно-джазовый ансамбль «Фортуна Брасс», Москва.
14.00, 19.00. Спектакль «Цирк уехал», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург.
14.00. Спектакль «Дюймовочка», Молодёжный театр «ТеМа», Пермь.
14.30, 20.45. Променад «Волшебные звери», театр «Яркие люди», Москва.
15.00, 18.30. Спектакль-променад «Албасты», театр «Лёгкие крылья», Татарстан.
15.10. Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», Пермь.
15.30, 20.00. Спектакль «Дурацкий цЫрк», театр «Высокие Братья», Москва.
15.55. Интерактивно-поэтическая импровизация «Бакен- барды», театральная компания «ЗаУглом», Москва.
16.15, 19.30. Перформанс-шествие «Летай», Театр «АспектР», Санкт-Петербург.
16.45, 21.55. Кафе «Притяжение» (… истории любви…), Bastrigin Brothers и эстрадно- джазовый ансамбль «Фортуна Брасс», Москва.
17.00. Музыкально-интерактивный спектакль «Веня, Феня и Кузьма! Праздничные сказки», Сказочная мастерская «Поленница», Пермь.
17.20, 21.15. Спектакль-шествие «Затерянный караван», театр «Эскизы в пространстве», Москва.
18.00. Спектакль «Жажда жизни», театр «Балет Евгения Панфилова», Пермь.
18.10. Спектакль «Сказка для Щучи», театр «Карабаска», Пермь.
19.00. Клоунская история со смешным финалом «ТРАХ-БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда по- девалась ЖуЖу», театральная компания «ЗаУглом», Москва.
20.15. «Группа настроения», парк им. М. Горького, Пермь.
22.35. Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи и Мунлайт», Санкт-Петербург.
Оба дня горожане смогут любоваться «живыми» статуями и ходулистами.