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Сергей Носов вручил награды отличившимся жителям на концерте ко Дню России

В Магадане состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню России.

Источник: Комсомольская правда

— Гордимся своей страной, верим в её будущее — сказал Сергей носов на празднике в Центре культуры.

В Магадане в большом зале Центра культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню России. Мероприятие открыл губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он поздравил колымчан с праздником. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Магаданской городской Думе, Сергей Носов заявил:

— Мы гордимся своей страной, гордимся её прошлым, верим в её будущее и делаем всё, чтобы это будущее было светлым, уверенным и счастливым. С праздником вас, дорогие колымчане!

После выступления глава региона вручил государственные награды отличившимся жителям области, отметив их вклад в развитие региона и страны. Затем праздничная программа продолжилась яркими вокальными и хореографическими номерами. Со сцены звучали патриотические песни.

В числе почётных гостей на концерте присутствовали председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов, его заместитель Пётр Бурмистров, а также депутаты Максим Смирнов, Николай Ярощук, Егор Шалдыбин, Виталий Гребенников, Шалва Красовский, Альберт Мальцев и Павел Микряков.

Праздничный концерт прошёл в атмосфере торжественности и единения. Особое значение эти смыслы приобретают в Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным.

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