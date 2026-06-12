Эксперт Подольская: дети до 14 лет могут работать максимум четыре часа в день

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетние граждане в России в возрасте до 14 лет могут работать максимум четыре часа в день во время учебы. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Дети до 14 лет могут работать во время учебного года и периода каникул максимум четыре часа в день», — сказала Подольская.
Эксперт подчеркнула, что детей в таком возрасте можно привлекать к работе только в сфере искусства или спорта. При этом необходимо согласие не только родителя, но и разрешение органа опеки и попечительства. Договор за ребенка подписывает родитель.
Что касается подростков от 14 до 15 лет, то они могут работать не более 24 часов в неделю и 4 часов в день, в период каникул — до 5 часов в день. Школьники могут заниматься легким трудом, для трудоустройства необходимо письменное согласие родителей.
Школьники от 15 до 16 лет в целом имеют право работать до 24 часов в неделю и до 5 часов в день, а граждане от 16 до 18 лет — до 35 часов в неделю и до 7 часов в день, вне зависимости от периода учебы. Письменное согласие от родителей не требуется.
12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом.