Эксперт Подольская: дети до 14 лет могут работать максимум четыре часа в день

Школьники от 15 до 16 лет в целом имеют право работать до 24 часов в неделю и до 5 часов в день, а граждане от 16 до 18 лет — до 35 часов в неделю и до 7 часов в день, вне зависимости от периода учебы. Письменное согласие от родителей не требуется.