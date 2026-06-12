Эксперт Агишева: панорама Севастополя не менее ценна, чем полотно Рубо

«Дай Бог, чтобы нашлись художники такого масштаба [как те, кто воссоздал панораму после войны]. Они [советские художники] смотрели, они учились его манере письма, чтобы написать не своей манерой, а приближенной к манере письма Рубо — это во-первых. И сюжет его в целом сохранен, но теперь нам кого предлагают убирать — Нахимова, матроса Кошку, Дашу Севастопольскую, Пирогова (знаковые герои обороны Севастополя, которых не было на итоговом полотне Рубо, но появились в воссозданном произведении — прим. ТАСС)?», — добавила собеседница агентства.