Эксперт Агишева: панорама Севастополя не менее ценна, чем полотно Рубо

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» не менее ценна с точки зрения культуры и истории, чем экспонировавшееся до нее полотно основоположника батальной живописи Франца Рубо, и является самостоятельным художественным произведением, а не копией полотна, заявила ТАСС заведующая отделом истории Великой Отечественной войны Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.
Полотно панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», написанной баталистом Францем Рубо в начале XIX века, было уничтожено во время пожара 1942 года; удалось спасти фрагменты, которые спустя несколько десятилетий после реставрации вернули в Севастополь. Полотно «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», которое после Великой Отечественной войны выставляли в здании панорамы, было написано советскими художниками с использованием уцелевших частей. Оно уничтожено во время пожара, вызванного ударом украинского беспилотника в ночь на 10 июня 2026 года.
«Некоторые сейчас некорректно говорят о том, что уничтожена копия, которую создали в 1954 году советские художники. Во-первых, не копия — полотно воссозданное: это означает, что [советские] художники переписали полотно Рубо на новый холст, оставив манеру его письма и, в целом, сохранив его сюжет. Оно [новое произведение] не менее ценное», — сказала Агишева.
Она пояснила, что работа советских художников при этом — самостоятельное полотно, которое значительно отличается от панорамы Рубо. Поэтому, по ее мнению, некорректно говорить о том, что стоит с него что-то убрать или добавить, например, некоторые исторические личности.
«Дай Бог, чтобы нашлись художники такого масштаба [как те, кто воссоздал панораму после войны]. Они [советские художники] смотрели, они учились его манере письма, чтобы написать не своей манерой, а приближенной к манере письма Рубо — это во-первых. И сюжет его в целом сохранен, но теперь нам кого предлагают убирать — Нахимова, матроса Кошку, Дашу Севастопольскую, Пирогова (знаковые герои обороны Севастополя, которых не было на итоговом полотне Рубо, но появились в воссозданном произведении — прим. ТАСС)?», — добавила собеседница агентства.
О памятниках обороне Севастополя.
Во время Крымской войны вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии) блокировали у Крыма русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая длилась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город принято называть Первой обороной Севастополя. К 50-летию Первой обороны была создана панорама в отдельном здании. В основе сюжета полотна баталиста Франца Рубо был день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны в 1855 году.
Во время Второй обороны (1941−1942 годы) 25 июня 1942 года в ходе налета фашистской авиации и артобстрела здание панорамы загорелось. Сохранить удалось лишь две трети картины — 86 фрагментов. К 100-летию Первой обороны Севастополя полотно, предметный план и здание панорамы были воссозданы.
Об атаке ВСУ.
В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания, пожару присвоили четвертый ранг сложности, за несколько часов помещения выгорели полностью, общая площадь пожара составила около 600 кв. м. Пожар был ликвидирован 11 июня. Погибших и пострадавших нет.
Губернатор Севастополя сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны, и заверил: как и в середине ХХ века, панорама вновь будет восстановлена.