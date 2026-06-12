СМИ: Мать скормила новорожденного ребенка собакам в Чехии

Мать скормила собакам новорожденного ребенка чешском городе Киншперк-над-Огржи. Об этом в среду, 10 июня, сообщило издание Krimi-Plzen, ссылаясь на правоохранительные органы.
По данным портала, окровавленные конечности младенца нашла ее свекровь. Собака принесла оторванную руку ребенка в дом.
— Тело было разделено путем разрыва, затем растягивания и съедания дикими животными и собакой женщины. Была найдена только рука младенца, — сказано в статье.
Мать ребенка в тайне от всех родила его в середине мая. В тот же день она отнесла младенца к дому свекрови, где завернула в мусорный пакет и положила в заранее подготовленную нишу. Ее она прикрыла досками и ушла.
Женщине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение, говорится в публикации.
В США 30-летняя женщина застрелила своего мужа и двоих детей, после чего совершила самоубийство. Трагедия произошла 27 мая в доме родственников супруга в районе Норт-Хиллз, куда семья недавно переехала после серии ограблений в прежнем жилье.