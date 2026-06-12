Красноярская школа развернула флаг России на одном из последних действующих туеров в мире

Красноярская правобережная школа № 45 в честь Дня России организовала автопробег по главным туристическим местам Красноярска. С флагами в едином строе ученики с родителями и учителями проехали по улицам краевого центра. [caption id= «attachment_369066» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: школа № 45[/caption] В этом году автопробег был связан с Енисеем. Поэтому для учащихся получился такой образовательный формат — учителя и родители школьников не только побывали около городских достопримечательностей, но и записали для ребят видео, в котором рассказывается история судоходства на Енисее. [caption id= «attachment_369065» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: школа № 45[/caption] Съемки проходили не только в Красноярске, но и на старейшем туере «Енисей». Флаг России развернули практически на единственном в мире речном туере, который даже сейчас продолжает свою работу на сложном участке Енисея в районе Казачинского порога. В 2026 году Енисейское речное пароходство отмечает важную дату. 95 лет назад вышло постановление властей СССР «О речном транспорте». Согласно документу, были созданы 15 речных пароходств, включая Енисейское, ранее находившееся в ведении Западно-Сибирского управления. А туер «Енисей» считается настоящей гордостью региона и ЕРП. [caption id= «attachment_343788» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Мы рассказывали о работе туера и команды подробнее в 2025 году. Редкие кадры и комментарии экипажа читайте тут.