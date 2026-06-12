Юрист рассказала, как закрыть кредит без сюрпризов: одна ошибка может обойтись дорого

Юрист Ирина Сивакова в своем тг-канале (18+) «Юридические тонкости» объяснила, какие справки необходимо получить и какие действия помогут закрыть кредит без последствий.
Какие документы запросить в банке
Прежде всего, перед внесением последнего платежа рекомендуется запросить в банке справку о размере задолженности на конкретную дату. Как отмечает юрист, это позволит зафиксировать официальную сумму, которую заемщик обязан внести для полного погашения кредита.
После внесения платежа следует получить справку об отсутствии задолженности. Также важно направить в банк заявления о закрытии кредитного счета и кредитной карты, если она была оформлена.
Когда нужно подавать заявление о досрочном погашении
Юрист обратила внимание, что при досрочном погашении кредита необходимо заранее уведомить банк о намерении прекратить кредитные обязательства. Срок подачи такого заявления указывается в кредитном договоре, а если он не прописан — действует норма не менее чем за 30 дней до даты возврата кредита.
«Без такого заявления банк может расценить поступившие средства как аванс и продолжить начисление процентов по графику платежей», — говорится в сообщении.
Почему важно соблюдать процедуру закрытия кредита
По словам эксперта, при отсутствии корректного оформления досрочного погашения заемщик может столкнуться с ситуацией, когда проценты продолжают начисляться, а банк направляет уведомления о якобы образовавшейся задолженности.
Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется сохранять все справки и подтверждения от банка, включая документы о закрытии счета и отсутствии долга.