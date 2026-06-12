Юрист рассказала, как закрыть кредит без сюрпризов: одна ошибка может обойтись дорого

Юрист обратила внимание, что при досрочном погашении кредита необходимо заранее уведомить банк о намерении прекратить кредитные обязательства. Срок подачи такого заявления указывается в кредитном договоре, а если он не прописан — действует норма не менее чем за 30 дней до даты возврата кредита.