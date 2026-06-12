В Хабаровске после драки на Амурском бульваре мужчину увезли в больницу

В Хабаровске сотрудники полиции выясняют обстоятельства драки, которая произошла в Кировском районе, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть отдела полиции № 7 в вечернее время. По данным правоохранителей, драка произошла на пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого. На место происшествия были направлены патрульные экипажи.
В результате конфликта один из участников получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь в условиях стационара.
Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции доставили 34-летнего жителя краевого центра. По предварительным данным, именно он мог причинить потерпевшему телесные повреждения.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее информация об инциденте появилась в социальных сетях.