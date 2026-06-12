Каким пенсионерам дадут надбавку за советский стаж

Валоризация пенсий: механизм учёта заслуг работников
Механизм валоризации позволяет учитывать заслуги работников, чей трудовой путь пришёлся до 2002 года, при расчёте современных пенсий. Правовой основой для этой процедуры является статья 30.1 Федерального закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях».
Что такое валоризация?
Валоризация — это индексация расчётного пенсионного капитала, который формируется из стажа и заработка до 1 января 2002 года.
Ключевое условие: наличие у гражданина любого трудового стажа до 1 января 1991 года.
Как рассчитывается валоризационная прибавка?
Процесс расчёта валоризации включает несколько этапов:
Определение расчётного пенсионного капитала. Его размер зависит от трёх факторов:
Общая продолжительность трудового стажа до 2002 года.
Соотношение среднемесячного заработка пенсионера к средней заработной плате по стране за этот период.
Ожидаемый период выплаты пенсии в месяцах.
Применение формулы валоризации. Она состоит из двух частей:
Безусловная надбавка в размере 10% от расчётного пенсионного капитала для всех пенсионеров с советским стажем.
Дополнительная надбавка в размере 1% за каждый полный год трудового стажа до 1 января 1991 года.
Пример расчёта валоризации
Предположим, у женщины общий трудовой стаж до 2002 года составляет 20 лет (максимальный коэффициент соотношения заработков — 1,2). Расчётный пенсионный капитал составит 148 852 рубля.
Если 10 лет из этих 20 были отработаны в советское время, то к основной сумме будут применены:
Базовая надбавка в 10%.
Дополнительная надбавка за 10 лет советского стажа (10% * 10 лет = 10%).
В совокупности это составит 20% прибавки.
Итоговый пенсионный капитал с учётом валоризации: 178 622,4 рубля.