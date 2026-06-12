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Глава МИД Индии назвал РФ надёжным поставщиком нефти

В Индии сообщили, что в 2022 году США призывали Нью-Дели закупать российскую нефть ради стабилизации рынка.

Источник: Комсомольская правда

Россия уже доказала, что стала надежным экспортером нефти для Индии. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар в рамках конференции в Финляндии, чьи слова передает ТАСС.

Индия покупает нефть, ориентируясь на ее доступность и стоимость, пояснил министр.

Глава индийского МИД отметил, что до 2022 года страна не закупала значительных объемов российской нефти, однако затем вышла на этот рынок.

По словам главы МИД, в 2022 году Вашингтон сам призывал Нью-Дели закупать российскую нефть ради стабилизации глобального рынка, а затем начал менять свое мнение в зависимости от обстановки.

Индия сама решает, какой будет ее внешнеэкономическая политика, и действует исходя из своих национальных интересов, добавил министр.

Как писал KP.RU, в мае 2026 года импорт российской нефти в Индию шел и не остановится, несмотря на любые решения США по санкциям.

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