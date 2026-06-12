Нетаньяху застали врасплох слова Трампа: премьер Израиля не знал о сделке с Ираном

«Нетаньяху не получил предварительного уведомления и был застигнут врасплох, когда Трамп опубликовал свое первоначальное заявление о сделке [с Ираном]», — написал журналист в Х со ссылкой на источник.
Ранее Трамп заявил, что США достигли принципиальной договоренности с Ираном о завершении войны. По его словам, сторонам еще предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.
Позже представитель иранского МИД Исмаил Багаи счел спекуляциями утверждения Трампа о скором подписании мирного договора. Дипломат уточнил, что еще ничего не было окончательно согласовано.
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