Пенсионеры Приморья учились защищаться от мошенников

В Приморском крае состоялся региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Организатором мероприятия выступило региональное отделение Социального фонда России. Особое внимание в этом году уделили вопросам цифровой безопасности и защите от интернет-мошенничества.
Партнёром чемпионата стал «Ростелеком». Специалисты компании вошли в состав жюри и учредили специальную номинацию «Цифровая безопасность: защита без границ», в рамках которой участники демонстрировали навыки безопасного использования современных интернет-технологий.
Подготовка к соревнованиям началась заранее. Для участников и серебряных волонтёров организовали лекцию по кибербезопасности. Занятие прошло в смешанном формате: очно во Владивостоке и дистанционно для жителей других муниципалитетов края.
Как отметил руководитель направления департамента региональной экспертизы информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Антон Кочнев, люди старшего поколения остаются одной из наиболее уязвимых категорий пользователей в цифровой среде.
«Наша задача заключается не только в том, чтобы научить пенсионеров пользоваться смартфонами и компьютерами, но и помочь им распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и безопасно пользоваться государственными сервисами», — подчеркнул специалист.
Оценивали выступления конкурсантов представители Социального фонда России, Союза пенсионеров России, министерства труда и социальной политики Приморского края и сотрудники «Ростелекома». Во Владивостоке призами в специальной номинации наградили трёх победителей. Ещё пятнадцать участников из Находки, Уссурийска, Артёма, Дальнереченска, Тернея и Пограничного также получат памятные подарки за высокий уровень подготовки.
Руководитель отделения Социального фонда России по Приморскому краю Александра Вовченко отметила, что чемпионат ежегодно доказывает: возраст не является препятствием для освоения современных технологий.
По её словам, сотрудничество с такими партнёрами, как «Ростелеком», позволяет сделать процесс цифровой адаптации пожилых людей более эффективным и практикоориентированным.
Одной из участниц соревнований стала Светлана Демашова. Она рассказала, что благодаря обучению смогла систематизировать свои знания и научилась лучше ориентироваться в цифровом пространстве.
«Теперь я понимаю, как распознать фишинговый сайт и отличить подозрительный звонок от настоящего. Такие знания дают уверенность и помогают чувствовать себя защищённой», — поделилась участница.
Организаторы отмечают, что развитие цифровой грамотности граждан старшего поколения остаётся одним из приоритетных направлений совместного проекта Социального фонда России и «Ростелекома» — «Азбука интернета». Программа помогает пенсионерам осваивать современные технологии, пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде, а также уверенно чувствовать себя в цифровой среде.
Сегодня материалы проекта, включая учебные пособия, методические рекомендации и видеоуроки, доступны всем желающим в открытом доступе. По мнению специалистов, подобные образовательные инициативы становятся важным инструментом социальной адаптации старшего поколения и помогают пенсионерам оставаться активными участниками современной жизни.