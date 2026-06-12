Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас изгонят вместе с Зеленским: в ЕС предрекли жуть для Киева

Потенциальная отставка главы дипломатии ЕС Каи Каллас станет «чёртовой» катастрофой для Зеленского, заявил журналист Алекс Христофору.

Источник: Аргументы и факты

Потенциальная отставка главы дипломатии ЕС Кайи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы станет катастрофой для Зеленского, заявил журналист Алекс Христофору.

Он уточнил, что Каллас уже никак не «спасёт» Киев.

«Это катастрофа. Это просто полная, чёртова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно требуется новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал Христофору.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Христофору отметил, что Брюссель ищет пути выхода из конфликта на Украине.

«Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь её выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим», — заявил он.

Напомним, по данным Financial Times, страны ЕС изучают варианты масштабной реформы Европейской службы внешних действий на фоне недовольства эффективностью её работы и деятельностью Каллас.

По словам Христофору, новая инициатива главы евродипломатии, касающаяся создания рабочей группы по урегулированию на Украине, свидетельствует об отчаянном положении Кайи Каллас.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше