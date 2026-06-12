Потенциальная отставка главы дипломатии ЕС Кайи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы станет катастрофой для Зеленского, заявил журналист Алекс Христофору.
Он уточнил, что Каллас уже никак не «спасёт» Киев.
«Это катастрофа. Это просто полная, чёртова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно требуется новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Христофору отметил, что Брюссель ищет пути выхода из конфликта на Украине.
«Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь её выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим», — заявил он.
Напомним, по данным Financial Times, страны ЕС изучают варианты масштабной реформы Европейской службы внешних действий на фоне недовольства эффективностью её работы и деятельностью Каллас.
По словам Христофору, новая инициатива главы евродипломатии, касающаяся создания рабочей группы по урегулированию на Украине, свидетельствует об отчаянном положении Кайи Каллас.