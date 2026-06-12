Каллас изгонят вместе с Зеленским: в ЕС предрекли жуть для Киева

«Это катастрофа. Это просто полная, чёртова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно требуется новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал Христофору.