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В Китае открылся 28-й Шанхайский международный кинофестиваль с участием РФ

В основную конкурсную программу включена российская драма «Лето будет общим» Даниила Меркулова.

ШАНХАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Шанхайский международный кинофестиваль начал работу. С 12 по 21 июня в кинотеатрах Шанхая и других городов дельты реки Янцзы покажут порядка 420 фильмов со всего мира, в том числе из России.

В основную конкурсную программу включена российская драма «Лето будет общим» Даниила Меркулова. Премьера полнометражного дебюта 24-летнего режиссера состоится 14 июня. Как сообщил продюсер Мика Липман, фильм снят за 1,5 млн рублей из собственных средств авторов.

В основную часть конкурсной программы 28-го кинофестиваля включены 12 полнометражных фильмов. Помимо российской ленты, за главную награду — «Золотой кубок» — борются «Атлантическая рапсодия» (Китай), «Халима» (Марокко), «Илюминада» (Бельгия), «Пустыня Луизы» (Бразилия, Великобритания), «Мой последний ужин» (Индонезия), «Ночь слепоты» (Турция, Германия), «Секрет в коробке» (Китай), «Суперпереполох» (Германия), «Поджигай, папа» (Китай), «Несчастная мать» (Германия, Франция) и «Парковка» (Канада). Для всех этих фильмов показ в Шанхае станет мировой премьерой.

В основной конкурс входят номинации «Гран-при», «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Выдающиеся художественные достижения». В разделе «Новые азиатские таланты» эксперты выберут лучший фильм, режиссера, оператора, сценариста, актера и актрису. Жюри также наградит авторов лучшей документальной и анимационной картин. В разделе «Короткий метр» награды получат лучшая анимационная работа и лучшая игровая короткометражка.

В 2026 году организаторам поступили около 4 100 заявок на участие из 125 стран и регионов мира — рекордное число за всю историю фестиваля. В состав жюри вошел 21 кинематографист из 16 государств, включая Великобританию, Германию, Казахстан, Китай, Мексику, Португалию, Сингапур, США, Тунис.

Шанхайский международный кинофестиваль является крупнейшим в Китае и проводится с 1993 года. Он входит в список 17 международных фестивалей класса А Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Российские работы традиционно включаются в его конкурсную программу.

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