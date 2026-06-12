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Весенний паводок в Приморье прошел без ЧС

Летом из-за циклонов возможны новые подъемы воды на реках.

Источник: Комсомольская правда

Приморский край пережил весенний паводок без серьезных происшествий, хотя погода преподнесла сюрпризы. В марте стояло аномальное тепло, и реки вскрылись на 5−6 дней раньше обычного. Но угрозы жителям и инфраструктуре не возникло. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Ситуацию круглосуточно контролировало Главное управление МЧС. Свою роль сыграли профилактические меры: русла рек расчищали, берега укрепляли, вели постоянный гидрологический мониторинг и наладили взаимодействие между ведомствами. Уже ко второй декаде апреля большая вода ушла. Уровни держались в норме, и дождей в разгар половодья было мало.

В МЧС готовятся к лету, когда из-за циклонов возможны новые подъемы воды. Мониторинг продолжается, превентивные работы не останавливаются.

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