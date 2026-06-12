В девяти аэропортах РФ из-за режима «Ковер» ввели ограничения

Девять российских аэропортов приостановили прием и отправку рейсов в ночь на 12 июня. Об этом сообщает Росавиация.
Ведомство опубликовало внушительный список, в котором оказались воздушные гавани Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс» в 4:12 мск.
Спустя 16 минут среди закрытых оказался и аэропорт Бугульма в Республике Татарстан.
В Росавиации напомнили, что данные меры являются вынужденными и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Стоит отметить, что при введении особого режима «Ковер» задержки неизбежны.
Пассажирам необходимо узнавать о статусе рейса на сайтах перевозчика или аэропорта.