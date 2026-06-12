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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фото с годовалой дочерью

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская показала свою дочь, которой в конце марта исполнился год.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская показала свою дочь, которой в конце марта исполнился год.

На свежем фото, опубликованном в соцсети, Виктория сидит у матери на руках и с изучает подаренный букет цветов.

Цымбалюк-Романовская стала матерью в 46 лет. Она назвала девочку в честь своего отца Виктора Владимировича. Пианистка не раскрывала личность отца дочери, но говорила, что устроила все так, чтобы ни с кем не делить ребенка.

Также в конце мая пианистка сняла Викторию в ресторане во время ужина с друзьями и разместила снимок в социальной сети.

Актриса Анна Михайловская недавно родила второго ребенка. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с прогулки с новорожденным и показала свой повседневный образ. Подписчики оставили много комплиментов под постом, восхищаясь ее внешностью.

3 июня Михайловская сообщила, что стала матерью во второй раз. О радостном событии она рассказала в своем блоге, опубликовав пост после выписки из роддома. Актриса сопроводила публикацию фото с ребенком, пол которого не уточнила.