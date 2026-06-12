В Хабаровске пьяный рецидивист угрожал убийством женщине и подростку в общежитии на Аксенова

Теперь в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Пока мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке — он должен будет приходить в полицию по первому требованию.