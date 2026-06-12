В Хабаровске пьяный рецидивист угрожал убийством женщине и подростку в общежитии на Аксенова

В Хабаровске участковые задержали 38-летнего местного жителя, который угрожал убийством двум людям в общежитии на улице Аксенова. Мужчина распивал спиртное у знакомого, затем вышел в общий коридор и начал конфликтовать с другими жильцами. Свои угрозы он адресовал 34-летней женщине и 18-летнему парню. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ УМВД России по Хабаровскому краю, потерпевшие не стали терпеть и вызвали полицию. Патрульные прибыли на место и доставили дебошира в отдел полиции № 1 для дальнейших разбирательств.
Ранее злоумышленник уже был судим. За плечами — два покушения на угон и кражи. Срок он отбывал в исправительных колониях. Но, видимо, уроки не пошли впрок.
Теперь в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Пока мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке — он должен будет приходить в полицию по первому требованию.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru