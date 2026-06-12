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Маршрут «Север Ольхона» временно закрыли из-за высокой пожарной опасности

Пока любоваться знаменитыми мысами можно только с воды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Ольхоне сейчас две совершенно разные погоды. На юге острова прохладно, дует свежий ветер с Байкала, и без куртки на прогулку лучше не выходить. А на севере, ближе к Хобою, установилась солнечная и жаркая погода.

— Видимость на обзорных площадках идеальная, но именно это и сыграло против туристов. Класс пожарной опасности поднялся до критических отметок, и популярный маршрут «Север Ольхона» временно закрыли для посещения, — рассказывают в «Заповедном Прибайкалье».

Пока любоваться знаменитыми мысами можно только с воды. Остальные маршруты на острове работают в штатном режиме. Напомним, с 11 июня на севере Приангарья ужесточили правила пожарной безопасности. Особый режим действует в Братске, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах и продлится до 6 июля.