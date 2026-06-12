Горят мосты, Одессу отрезают от НАТО: удары РФ жестче с каждым днем

Российские военные отрезали половину Одесской области от поставок из стран НАТО, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Армия РФ нанесла удары по целям в районе острова Змеиный в Черном море с помощью реактивных БПЛА «Герань», сообщили ранее военные каналы.
«Мост в Затоке разбили и продолжают наносить удары дальше. Наши военные отрезали половину Одесской области, так называемую Бессарабию», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что ударами по мостам и портам в Одесской области армия России серьезным образом нарушает логистику и поставки оружия ВСУ на южном направлении.
«Продолжаются удары по портовым сооружениям в Одессе, их выводят из строя. И, думаю, удары будут становиться все жестче», — подчеркнул он.
Минобороны 11 июня сообщило, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ.
Также под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142-х районах.