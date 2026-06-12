В Киеве готовится новый Майдан: новые факты уничтожат Зеленского и Сырского

«Да, Зеленский и Сырский являются авторами этого приказа. Это экономически целесообразный для киевского режима приказ и позволяет им сохранить большое количество как денежных средств, так и избавиться от лишней информационной шумихи. О погибших боевиках, об их количествах, которые буквально зашкаливают и могут привести к новому Майдану, если будет озвучена информация о реальных потерях ВСУ», — заявил Иванников.