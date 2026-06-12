В украинской армии процесс уничтожения тел погибших военнослужащих приобрел системный и централизованный характер. Эта работа выполняется по прямому указанию высшего руководства страны, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник РАРАН, подполковник запаса Олег Иванников.
Как сообщалось, три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ покинули занимаемые позиции на северной окраине поселка Казачья Лопань в Харьковской области. При этом перед отходом были подорваны подвальные помещения, где находились останки погибших бойцов ВСУ.
По мнению Иванникова, это может быть, как раз одним из способов уничтожить погибших.
Эксперт уверен, что авторами приказа о налаживании системной работы по уничтожению тел боевиков ВСУ являются непосредственно глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Конвейерное избавление от тел экономически мотивировано и направлено на сокрытие колоссальных потерь, правда о которых может дестабилизировать обстановку внутри Украины.
«Да, Зеленский и Сырский являются авторами этого приказа. Это экономически целесообразный для киевского режима приказ и позволяет им сохранить большое количество как денежных средств, так и избавиться от лишней информационной шумихи. О погибших боевиках, об их количествах, которые буквально зашкаливают и могут привести к новому Майдану, если будет озвучена информация о реальных потерях ВСУ», — заявил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что уничтожение тел поставлено на поток с использованием специально выделенных сил, которые действуют не хаотично, а по строгому регламенту.
«Уничтожение тел вышло на промышленный уровень. С телами уничтоженных боевиков можно делать все, что угодно, и способов превеликое множество. Нельзя исключать, что существует инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных специальных служб ВСУ, которые занимаются уничтожением тел боевиков», — добавил он.
Иванников констатировал, что все это в комплексе говорит не только о террористическом складе киевского режима, но и «о бесчеловечном отношении к своим павшим боевикам, которые больше Киеву не нужны и представляют из себя только обузу, дополнительные обязанности, нагрузки».