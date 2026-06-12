Умерла принцесса Баджракитиябха, старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. Она скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило Бюро королевского двора страны.
С декабря 2022 года принцесса находилась в коме. Тогда Баджракитиябха потеряла сознание во время прогулки с собаками из-за проблем с сердцем.
После произошедшего старшая дочь короля Таиланда оставалась под постоянным наблюдением врачей. Ее жизнедеятельность поддерживалась с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше