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Умерла принцесса Баджракитиябха, старшая дочь короля Таиланда

Принцесса Баджракитиябха умерла в возрасте 47 лет после почти четырех лет в коме.

Источник: Комсомольская правда

Умерла принцесса Баджракитиябха, старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. Она скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило Бюро королевского двора страны.

С декабря 2022 года принцесса находилась в коме. Тогда Баджракитиябха потеряла сознание во время прогулки с собаками из-за проблем с сердцем.

После произошедшего старшая дочь короля Таиланда оставалась под постоянным наблюдением врачей. Ее жизнедеятельность поддерживалась с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее KP.RU сообщал, что консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Ирана. В азербайджанском МИД уточнили, что дипломат находился за рулем автомобиля и выполнял служебные обязанности.

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