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Глава Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом премии Нобеля

Награду также вручили худруку Михайловского театра Ильдару Абдразакову и директору Государственного музея — заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом российской премии Людвига Нобеля. Также награду вручили художественному руководителю Михайловского театра Ильдару Абдразакову и директору Государственного музея — заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Это огромное событие в моей жизни. Много разных наград получал. Но теперь пришло время получить премию известную на весь мир — премию Нобеля. Когда я узнал, что мне присвоят премию Нобеля, не поверил. Подумал: “Не может быть такого. Где премия Нобеля и где я?”. Это огромная честь», — сказал Абдразаков.

Премия Людвига Нобеля — первая в мире нобелевская премия, учрежденная в 1888 году и возрожденная в Санкт-Петербурге в 2005 году. Ежегодно ее лауреатами становятся знаковые личности современности, которые внесли выдающийся вклад в развитие и процветание России.

Ранее в разные годы премии были удостоены президент России Владимир Путин, народный артист Иосиф Кобзон, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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