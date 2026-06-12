Глава Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом премии Нобеля

«Это огромное событие в моей жизни. Много разных наград получал. Но теперь пришло время получить премию известную на весь мир — премию Нобеля. Когда я узнал, что мне присвоят премию Нобеля, не поверил. Подумал: “Не может быть такого. Где премия Нобеля и где я?”. Это огромная честь», — сказал Абдразаков.