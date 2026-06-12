Возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы Европейского союза станет катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
— Это катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии Евросоюза своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно, — заявил он в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, ЕС ищет пути выхода из конфликта на Украине, что невыгодно Киеву, но мнение украинского лидера вряд ли будут спрашивать.
— Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим, — с иронией отметил Христофору.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Кае Каллас удалось вывести всех из себя. Так он прокомментировал статью издания Financial Times, где со ссылкой на источники сообщалось о возможной масштабной реформе дипломатической службы Европейского союза. По данным издания, обсуждение связано с недовольством работой Европейской службы внешних действий и ее руководителя.