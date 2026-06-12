Христофору: Возможная отставка Каллас станет катастрофой для Зеленского

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Кае Каллас удалось вывести всех из себя. Так он прокомментировал статью издания Financial Times, где со ссылкой на источники сообщалось о возможной масштабной реформе дипломатической службы Европейского союза. По данным издания, обсуждение связано с недовольством работой Европейской службы внешних действий и ее руководителя.