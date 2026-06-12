Ранее в Германии призвали отменить санкции против России. Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан считает, что Берлину следует как можно быстрее отменить все ограничения, пересмотреть политику противостояния и изменить военные доктрины, в которых Россия обозначается как враг и угроза.