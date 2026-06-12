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Дмитриев заявил, что РФ и ФРГ могли бы сформировать мощную экономическую силу

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о потенциальной выгоде восстановления экономических связей между Россией и Германией.

Источник: Life.ru

В интервью Berliner Zeitung он отметил, что совместное сотрудничество двух стран могло бы сформировать одну из сильнейших экономических систем в мире за счёт сочетания немецких технологий и российских ресурсов.

«Комбинация из германских технологий, российского народа и российских ресурсов была бы могущественной силой», — заявил Дмитриев.

Он также напомнил, что снижение поставок российских энергоносителей привело к росту стоимости энергии для промышленности в Германии.

Ранее в Германии призвали отменить санкции против России. Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан считает, что Берлину следует как можно быстрее отменить все ограничения, пересмотреть политику противостояния и изменить военные доктрины, в которых Россия обозначается как враг и угроза.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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