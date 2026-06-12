Зеленскому спрогнозировали катастрофу из-за Каллас: Киев призвали искать нового защитника в Брюсселе

«Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — поделился эксперт в эфире YouTube-канала.