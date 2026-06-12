Киев в ужасе: разбит главный мост в НАТО, Одессе грозит окружение

Отвечая на вопрос о том, могут ли эти прилеты свидетельствовать о подготовке некой десантной или иной операции непосредственно на острове, военный эксперт подчеркнул, что такие стратегические решения принимаются на самом верху: «Это прерогатива Генштаба и верховного главнокомандующего».