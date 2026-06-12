Киев в ужасе: разбит главный мост в НАТО, Одессе грозит окружение

Российская армия продолжает методично уничтожать разведывательную инфраструктуру и пункты управления ВСУ в акватории Черного моря. Военные каналы сообщили, что армия РФ нанесла серию ударов по целям в районе острова Змеиный. Для атаки применялись реактивные беспилотники «Герань».
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл последствия атаки.
Удары по пунктам контроля за дронами.
«На острове Змеиный находятся радиолокационные подразделения для слежения за подводной и надводной обстановкой Чёрного моря. Оттуда же могут контролировать запуск беспилотников, безэкипажных катеров по нашим территориям», — пояснил Дандыкин.
По сути, Змеиный использовался противником как пункт для наведения морских дронов и диверсионных групп. Уничтожение находящегося там оборудования позволяет ослепить ВСУ на значительном участке акватории.
Отвечая на вопрос о том, могут ли эти прилеты свидетельствовать о подготовке некой десантной или иной операции непосредственно на острове, военный эксперт подчеркнул, что такие стратегические решения принимаются на самом верху: «Это прерогатива Генштаба и верховного главнокомандующего».
Перерезанная артерия: крушение логистики под Одессой.
Параллельно с уничтожением средств разведки в море, российские войска нанесли чувствительный удар по сухопутным коммуникациям противника. Ключевым событием стало поражение стратегически важного моста через Днестровский лиман в поселке Затока. Этот мост стратегически важен как единственное прямое наземное сообщение из Одессы в Румынию, его также называют «главным мостом НАТО».
Василий Дандыкин заявил, что этими действиями российские военные фактически отрезали половину Одесской области от поставок из стран НАТО.
«Мост в Затоке разбили и продолжают наносить удары дальше. Наши военные отрезали половину Одесской области, так называемую Бессарабию», — сказал он.
Эксперт пояснил, что удары по этой переправе наносятся уже не в первый раз, однако постоянный огневой контроль не дает противнику восстановить полноценное сообщение.
«Это одна из главных артерий по поставке боеприпасов, логистика для снабжения ВСУ на южном направлении будет перерезана», — добавил он.
Маршрут через Одесскую область из Румынии долгое время рассматривался Западом как относительно безопасная альтернатива для доставки оружия, топлива и боеприпасов. Теперь, с разрушением моста в Затоке, возможностей у ВСУ станет значительно меньше.
Порты под прицелом: давление будет нарастать.
Транспортный коллапс усугубляется систематическими атаками на портовую инфраструктуру Одессы. По словам Дандыкина, российские военные целенаправленно уничтожают объекты, которые могут быть использованы для перевалки военных грузов.
«Продолжаются удары по портовым сооружениям в Одессе, их выводят из строя. И, думаю, удары будут становиться все жестче», — подчеркнул эксперт.
В данном случае армия РФ применяет тактику выжженной земли в отношении военной логистики противника — без работающих причалов и кранов разгрузка тяжелого вооружения с морских судов или барж становится невозможной.
Разбили 142 района.
Удары по Змеиному, мосту в Затоке и одесским портам складываются в единую картину. Это операция по изоляции всего южного фланга украинской обороны, нарушению путей подвоза натовских вооружений и ликвидации систем наведения, угрожающих Крыму и Черноморскому флоту.
О масштабах огневого воздействия свидетельствует сводка Министерства обороны от 11 июня. Как сообщили в ведомстве, ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142-х районах.
Разгром логистики в Одесской области сопровождается массированными атаками по тыловым базам по всей линии боевого соприкосновения.