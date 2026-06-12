В Омске ровно год не работает мобильный интернет

Говорят, что привычка у человека вырабатывается за 21 день. Мобильного интернета в Омске нет уже целый год. Хватило ли этого времени омичам, чтобы привыкнуть к новой реальности? Стал ли стабильный мобильный интернет в городе неуловимой роскошью?
То, что начиналось как «временные профилактические работы» в июне 2025 года, превратилось в затяжную историю, разделившую город на части: где «ловит», и те, где люди теперь зависят от Wi-Fi.
Как омичи привыкали к отсутствию мобильного интернета — в материале omsk.aif.ru.
Когда в Омске пропал мобильный интернет?
Всё началось утром 7 июня 2025 года. Омичи, проснувшись, привычно потянулись к смартфонам за лентой новостей, но увидели лишь бесконечную загрузку. Пик обращений на портал Downdetector пришёлся на первые часы дня. Жители жаловались на отсутствие мобильного интернета, обрывы звонков и «ползущую» скорость.
Сначала это списали на рядовой сбой. Но 8 июня чуда не произошло. Операторы в унисон заявили: проблемы возникли по независящим от них причинам. Объяснили, почему в Омске нет интернета, не сразу: Виталий Хоценко написал в канале о «регламентных профилактических работах и тестировании нового оборудования».
Ажиотаж, очереди и «безопасность».
К 9 июня интернет в Омске исчез окончательно. Город откатился в начало нулевых: без навигаторов застряли такси, магазины принимали оплату только наличными, в парках перестали действовать скидки на аттракционы! Очевидцы делились кадрами многочасовых очередей в салоны связи — люди пытались купить сим-карты операторов, у которых якобы ещё оставался сигнал, но, как выяснилось, «живых» операторов в городе не осталось вовсе.
О ситуации высказалась даже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. 11 июня губернатор, комментируя отсутствие интернета, впервые произнёс ключевое слово: «безопасность».
«Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием», — написал Хоценко. С этого момента официальная позиция свелась к тому, что отсутствие интернета — это вынужденная мера. О доступе к интернету в его отсутствие рассказывали в Минцифры.
Омичи надеялись, что это меры для проведения Дня России — праздничные мероприятия развернулись масштабные. Видеосообщения знакомым с концерта группы «Любэ» на Соборной площади грузились очень долго, да и обычные сообщения отправлялись через раз. Однако интернет в Омск после Дня России так и не вернулся.
Из-за ограничений взлетели цены на такси, вызвать машину из центра было невозможно — приложения не открывались. Повезло тем, кто случайно запоминал номера служб такси из рекламы или успел разглядеть на проезжающем мимо автомобиле. Потом появлялась новая проблема: как оплатить, если наличными пользуются редко, а в приложения банков зайти, чтобы перевести водителю, не получалось? Через неделю большинство людей уже знали наизусть 2−3 телефона такси и на всякий случай снимали немного денег с карт.
Лето без связи.
22 июня в городе легли навигаторы. Такси встало, цены на поездки взлетели до космических значений. Генпрокуратура России отреагировала мгновенно: Игорь Краснов поручил проверить обоснованность роста цен на такси на фоне ограничений.
Лето стало временем парадоксов. С одной стороны, Минцифры РФ презентовало новое решение: доступ к жизненно важным сервисам (доставка, такси, банки) предлагалось открывать через ввод капчи. С другой стороны, в городе начали массово процветать мошенники. На сервисах объявлений появились «волшебники», обещавшие за тысячу рублей снять блокировку и вернуть 4G. Схема оказалась банальным обманом.
И мы быстро научились жить по белому списку.
Новая нормальность.
К сентябрю в Омске появилась карта открытых точек Wi-Fi. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) начали клеить на двери пароли от сетей, омский аэропорт расширил зону бесплатного доступа. Выяснилось, что зона молчания колоссальна: от Ленинградского моста до Метромоста, 70-лет Октября, Нефтяники, Московка — интернет отсутствует.
Власти запустили «пилотный режим» доступа к госуслугам, маркетплейсам и мессенджерам в отсутствие интернета.
2 октября произошла последняя громкая вспышка: в городе снова пропала связь — не могли даже дозвониться. Исходящие проходили с помехами. «Интернета нет вообще. Но это уже никого не удивляет», — иронизировали в соцсетях пользователи.
Прошёл год. Половина Омска до сих пор — аномальная зона: попасть непросто даже в приложения из белого списка. В других районах, даже где интернета нет, он как-будто есть: все необходимые для полноценной жизни приложения и сайты работают. Можно спокойно зайти в онлайн-банки, на маркетплейсы, послушать музыку и отправить сообщение. Ограничений не было даже на параде в честь Дня Победы.
Когда вернётся интернет? Ответа нет до сих пор. Но омичи уже привыкли: жизнь и без мобильного интернета возможна!