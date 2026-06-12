В Омске ровно год не работает мобильный интернет

Из-за ограничений взлетели цены на такси, вызвать машину из центра было невозможно — приложения не открывались. Повезло тем, кто случайно запоминал номера служб такси из рекламы или успел разглядеть на проезжающем мимо автомобиле. Потом появлялась новая проблема: как оплатить, если наличными пользуются редко, а в приложения банков зайти, чтобы перевести водителю, не получалось? Через неделю большинство людей уже знали наизусть 2−3 телефона такси и на всякий случай снимали немного денег с карт.