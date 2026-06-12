Между «Косаткой» и «Акваторией»: Алексеев рассказал о будущей купальне на пляже Патрокла

Как уже сообщалось ранее, ещё один участок пляжа хотят открыть ко Дню города. При этом, по словам мецената, часть территории ещё будет огорожена. Стройку замедлят на время купального сезона, чтобы не мешать отдыху, но не закончат совсем — во Владивостоке не такой уж продолжительный строительный сезон. Планы на «самый крутой пляж России» у Дмитрия Алексеева амбициозные — работы там будут продолжаться, по его подсчётам, «лет 5».