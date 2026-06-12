Между «Косаткой» и «Акваторией»: Алексеев рассказал о будущей купальне на пляже Патрокла

Дмитрий Алексеев рассказал, на что будет похожа купальня на пляже Патрокла во Владивостоке, которую начнут строить в сентябре этого года. Объект объединит в себе черты общественной бани «Косатка ДВ» в центре города и водного комплекса «Акватория», упомянул сооснователь DNS, меценат в интервью на YouTube-канале «Продюсерка из региона» (18+).
Купальня на Патрокле, по словам Дмитрия Алексеева, сейчас находится в «хорошей» стадии проектирования. Он также описал, каким ему представляется комплекс и чем вдохновлялись создатели проекта.
«Косатку ДВ» мы используем как некий прототип. Если представлять, на что это должно быть похоже, должно быть похоже на «Косатку». Просто больше. […] По качеству хотели бы, чтобы это было похоже больше на «Акваторию», — отметил Дмитрий Алексеев.
Ещё один крупный объект, который будет построен в рамках второй очереди, — многоуровневая парковка, напомнил Алексеев. И заметил, что в горячий сезон она будет платной.
Как уже сообщалось ранее, ещё один участок пляжа хотят открыть ко Дню города. При этом, по словам мецената, часть территории ещё будет огорожена. Стройку замедлят на время купального сезона, чтобы не мешать отдыху, но не закончат совсем — во Владивостоке не такой уж продолжительный строительный сезон. Планы на «самый крутой пляж России» у Дмитрия Алексеева амбициозные — работы там будут продолжаться, по его подсчётам, «лет 5».
Напомним, что компания «Глобал», учредителем которой выступают «ДНС групп» и АНО «Открывая море Владивостоку», построит на пляжной территории бухты Патрокл купальню с сауной и русской баней, услугами которой одновременно смогут воспользоваться до 300 человек. Начало работы комплекса намечено на четвертый квартал 2027 года.