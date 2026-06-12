В Красноярском крае подсчитали количество высаженных этой весной молодых деревьев

В Красноярском крае подвели итоги первого этапа лесокультурного сезона. На территории государственного лесного фонда высадили 4,5 млн саженцев хвойных пород. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
Больше всего лесов восстановили в Мотыгинском, Ирбейском, Иланском и Большемуртинском лесничествах. Специалисты также ухаживают за молодыми деревьями, чтобы они лучше приживались. С начала сезона такие работы провели на площади более 3 тыс. га.
«Мы проводим комплекс агротехнических мероприятий, рыхлим почву для лучшего доступа воздуха и влаги, удаляем сорняки, применяем специальный уход за саженцами. Благодаря этому молодые деревья будут лучше приживаться», — рассказал директор Ермаковского лесничества Андрей Бжидских.
Всего в 2026 году в Красноярском крае планируют высадить более 15 млн молодых деревьев. Работы продолжат осенью. Посадочный материал выращивают в 11 мини-теплицах и 32 питомниках региона. Ежегодно в крае получают более 30 млн сеянцев.
Леса восстанавливают в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».