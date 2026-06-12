В Красноярском крае подсчитали количество высаженных этой весной молодых деревьев

Больше всего лесов восстановили в Мотыгинском, Ирбейском, Иланском и Большемуртинском лесничествах. Специалисты также ухаживают за молодыми деревьями, чтобы они лучше приживались. С начала сезона такие работы провели на площади более 3 тыс. га.