День города, праздник цветов и «Холоп 3»: чем заняться на праздничных выходных в Красноярске

В длинные праздничные выходные красноярцев ждёт по-летнему тёплая, но местами дождливая погода.
В пятницу, 12 июня, утро начнётся с тумана и температуры +16 °C. Днём воздух прогреется до +27 °C, вечером опустится до +21 °C. Будет пасмурно, но осадков не ожидается.
В субботу, 13 июня, снова утренний туман при +18 °C. До середины дня возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +26 °C, ожидается облачная погода. Вечером температура опустится до +20 °C.
В воскресенье, 14 июня, ранним утром — туман и +18 °C. До обеда будет малооблачно и тепло — до +24 °C. Днём и вечером ожидается небольшой дождь при температуре +24 °C и +19 °C соответственно.
«Зверолюция».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Синема-парк», «Мечта».
Когда: 12−14 июня.
После того, как Зои и её питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.
«Холоп 3».
Где: «Эпицентр», «Киномакс», Mori cinema, «Синема-парк», «Мечта».
Когда: 12−14 июня.
Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
День города.
Где: в скверах и парках, домах культуры, на набережных города.
Когда: 12−14 июня.
В Красноярске началось празднование 398-го Дня города. В программе — концерты, выступления творческих коллективов, фестивали национальных культур, народные игры, мастер-классы, соревнования по русской лапте, выставка спецтехники и конкурсы. Мероприятия проходят в разных локациях: на набережной, острове Татышев, в озере-парке «Октябрьский», парке Гагарина, скверах и у администрации города.
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Копа Джуниор.
Где: Центральный стадион, остров Отдыха, 5.
Когда: 12−14 июня.
С 11 по 14 июня на Центральном стадионе в Красноярске пройдет детский футбольный фестиваль «Копа Джуниор». В этом году событие обещает стать особенно масштабным: главной темой турнира выбран формат стран БРИКС.
Помимо спортивной части, участников и гостей ждет насыщенная экскурсионная программа. Красноярск предложит юным футболистам и их родителям уникальные впечатления: огромное кол-во маленьких гостей города приедут. Организаторы чувствуют что обязаны составить путеводитель по невероятному Красноярску для них.
Фестиваль русских народных игр.
Где: Набережная Енисея, улица Дубровинского, 45А/1.
Когда: 12 июня.
На центральной набережной пройдет фестиваль русских народных игр. В программе: классические дворовые игры — классики, цепи кованые, резиночка, городки, вышибалы, море волнуется, горячая картошка, хвостики, нитки, капканы, конный бой, палка-банка, рыбак и рыбка; настольные игры (домино и чапаев), интерактивы, в том числе русский хоровод, выступления творческих коллективов, а также соревнования по русской лапте (требуется регистрация).
Есть ли жизнь в offline?
Где: Театр кукол, улица Ленина, 119.
Когда: 12 июня.
Главный герой мюзикла Кот — романтик, бродяга, поэт и музыкант — хочет любить и радоваться здесь, а не виртуале. Он откажется от головокружительной карьеры в музыкально-урчальной группе «Сахарные хвостики» и вытворит такое…
Создатели постановки обещают, что зрители оторвут глаза от «черного зеркала» своих планшетов и смартфонов и увидят красоту и уникальность реальной жизни. Девочка Маша встретит мальчика Вову. А прекрасная Кошка Плюшка забудет про свой аккаунт в Tik-Tok.
Колыбельная волку.
Где: Креативное пространство «Индустрия», улица Ады Лебедевой, 93 В.
Когда: 12−14 июня.
Центральные образы экспозиции экспериментальной акриловой графики — два древних архетипа: волк и луна. Повторяющиеся образы и мотивы объединяют работы выставки в единый иммерсивный сюжет, в котором зритель видит свою версию сновидения о поиске гармонии и внутренних трансформациях.
Куратор выставки Анастасия Эрмиш подчеркивает: «Каждая из представленных на выставке работ — фрагмент большого пазла, у которого нет правильной инструкции по сборке».
Сибирский первоцвет.
Где: Культурно-исторический центр «Успенский», улица Лесная, 55а, стр. 3.
Когда: 12, 13 июня.
Гостей ждёт насыщенная трёхдневная программа: ярмарка народных ремёсел, художественные и фотовыставки, интерактивные локации флористов, квест «Цветочный код», растительные инсталляции и фотозоны, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и звонарскому искусству, пленэры художников, показы народной и авторской одежды, выступления фольклорных ансамблей, хоров и звон-концерт фестиваля «Колокола Сибири», а также торжественное награждение победителей творческих конкурсов, лекции и традиционное «Сибирское чаепитие».
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