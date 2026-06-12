Росгосстрах в Иркутске выплатил владельцу Nissan Murano почти 57 тыс. рублей после столкновения с самокатом

«По разным оценкам, сегодня от 5% до 10% водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО — либо не имеют его вовсе, либо просрочили, либо не допущены к управлению конкретным авто. Та же проблема и с пользователями средств индивидуальной мобильности, которые в последние годы все чаще мелькают в сводках о ДТП, — говорит Ирина Зарубина. — ДТП по вине таких водителей чреваты для законопослушных водителей проблемами и перспективой получения компенсации за ущерб через суд. Страховка “Защита от бесполисных” позволяет получить возмещение в своей страховой компании, а не устраивать разборки с виновником аварии».