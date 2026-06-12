Росгосстрах в Иркутске выплатил владельцу Nissan Murano почти 57 тыс. рублей после столкновения с самокатом

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Приморском микрорайоне Иркутска: Nissan Murano следовал со стороны ТЦ «Версаль» в сторону Иркутской ГЭС. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель притормозил, чтобы повернуть направо. И при повороте услышал глухой удар в заднюю дверь. Как выяснилось, дверь автомобиля оказалась своеобразным «барьером» для девушки на самокате.
Так как у водителя был полис «Защита от бесполисных» от Росгосстраха, он обратился за страховым возмещением в компанию. Случай был признан страховым: Росгосстрах выплатил своему клиенту 56,8 тыс. рублей.
«По разным оценкам, сегодня от 5% до 10% водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО — либо не имеют его вовсе, либо просрочили, либо не допущены к управлению конкретным авто. Та же проблема и с пользователями средств индивидуальной мобильности, которые в последние годы все чаще мелькают в сводках о ДТП, — говорит Ирина Зарубина. — ДТП по вине таких водителей чреваты для законопослушных водителей проблемами и перспективой получения компенсации за ущерб через суд. Страховка “Защита от бесполисных” позволяет получить возмещение в своей страховой компании, а не устраивать разборки с виновником аварии».
Директор Иркутского филиала Росгосстраха отметила, что в целом в компании отмечают интерес автовладельцев Иркутской области к страховке от незаконопослушных водителей: порядка 10% при заключении договора ОСАГО приобретают также страховку «Защита от бесполисных». И спрос растет: в этом году за январь-май темп роста продаж этих полисов в Иркутском филиале составил почти 150% по отношению к аналогичному периоду годом ранее.
«Через 10 дней после обращения в Росгосстрах мы выплатили владельцу Nissan Murano страховое возмещение, и он смог приступить к ремонту двери, не тратя деньги из своего личного бюджета, — говорит Ирина Зарубина. — С виновником ущерба уже будут разбираться юристы — в порядке регресса. Нашего клиента мы от этой “затяжной” истории оградили».